Письма с угрозами поступили в Кемеровский районный суд

По словам официального представителя Дмитрия Бакальчука, содержание одинаковое. Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1 миллион 300 тысяч рублей на указанный им номер телефона.