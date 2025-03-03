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Чистый понедельник: что можно и чего нельзя делать в первый день Великого Поста

Чистый понедельник: что можно и чего нельзя делать в первый день Великого Поста

Рассказываем, как будут питаться православные верующие сегодня и в ближайшие шесть недель.Чистый понедельник знаменует собой старт Великого поста — периода, который для верующих сочетает в себе духовные испытания и внутреннюю радость.

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