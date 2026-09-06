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The 10 Best Shows Like M*A*S*H

The 10 Best Shows Like M*A*S*H

A unique blend of comedy and drama, series like M*A*S*H are once in a lifetime, but these TV shows were able to replicate some of the '70s sitcom's magic.

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