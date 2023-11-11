«Святой Грааль кораблекрушений» стоимостью 20 млрд будет поднят с морского дна

Затонувший корабль, содержащий до 200 тонн золота, серебра и изумрудов, будет поднят из Карибского моря в ближайшее время после того, как Колумбия объявила национальную миссию по возвращению сокровищ, сообщает «Аrkeonews».
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