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Ядерный выбор Финляндии

Ядерный выбор Финляндии

1 июля 2026 г. в Финляндии вступили в силу поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

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