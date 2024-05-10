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Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Боруссия» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Байер» против «Бохума» – в воскресенье

В пятницу «Фрайбург» примет «Хайденхайм», «РБ Лейциг» сыграет с «Вердером», гладбахская «Боруссия» встретится с «Айнтрахтом», «Кельн» – с «Унионом», а дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет против «Майнца».

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