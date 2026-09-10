Курская область под массированой атакой БПЛА Сообщают о нескольких прилётах в Железногорске, бьют по жилым домам ПО предварительной информации несколько прилетов по одному и тому же дому https://t.
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