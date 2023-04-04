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RNC: Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления на заводе

RNC: Байден потерял мэра Миннеаполиса во время выступления на заводе

president.gov.ua | Офис Президента Украины. Президент США Джо Байден потерял мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея в ходе выступления на заводе в Миннесоте.

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