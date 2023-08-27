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Зарема о 350 000 евро в год Кузяева в «Гавре»: «Переведите в рубли – не так мало получается. Похвально, что уехал»

Зарема о 350 000 евро в год Кузяева в «Гавре»: «Переведите в рубли – не так мало получается. Похвально, что уехал»

– Говорят, зарплата Кузяева в «Гавре» — около 350 тысяч евро в год. Стоило ли ему уезжать из России? – Может, у него мечта была поиграть в Европе.

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