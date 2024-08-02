Украина потребовала запрета выступлений Анны Нетребко в Европе

Андрей Ермак потребовал запретить выступления Нетребко в Европе Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что Нетребко не должна выступать на Западе, подчеркивая её связь с российским режимом и активное участие в политических событиях, которые противоречили интересам Украины.
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