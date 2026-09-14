Политическая карьера канцлера Германии Фридриха Мерца стремительно катится в пропасть. Известный в Британии политолог Александр Меркурис заявил, что руководитель кабмина ФРГ превратился в "ходячего мертвеца", растерял доверие граждан и вскоре рискует стать формальной фигурой на высоком посту.
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