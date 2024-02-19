Адмирал Бауэр назвал слишком оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Североатлантического альянса в 2023 году были чрезмерно оптимистичны в отношении конфликта на Украине.
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