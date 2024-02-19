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Адмирал Бауэр назвал слишком оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ

Адмирал Бауэр назвал слишком оптимистичными прошлогодние надежды НАТО на ВСУ

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что страны Североатлантического альянса в 2023 году были чрезмерно оптимистичны в отношении конфликта на Украине.

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