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Операция «Вивальди»: в ВСУ опровергли срезание российского выступа у Лимана

Операция «Вивальди»: в ВСУ опровергли срезание российского выступа у Лимана

Информация о том, что ВСУ достигли серьезных успехов в окрестностях Красного Лимана в ДНР, не соответствует действительности.

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