Роскосмос сообщил, какие страны обгоняют Россию по числу экспериментов на МКС

По числу научных исследований на МКС Россия обгоняет Канаду, но отстает от США, Европы и Японии. Как заявил генеральный конструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев, по сравнению с партнерами по МКС российские космонавты мало уделяют времени образовательным проектам и популяризации космических исследований.