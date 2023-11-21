Роскосмос сообщил, какие страны обгоняют Россию по числу экспериментов на МКС

По числу научных исследований на МКС Россия обгоняет Канаду, но отстает от США, Европы и Японии. Как заявил генеральный конструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев, по сравнению с партнерами по МКС российские космонавты мало уделяют времени образовательным проектам и популяризации космических исследований.
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