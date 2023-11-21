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Роскосмос сообщил, какие страны обгоняют Россию по числу экспериментов на МКС

Роскосмос сообщил, какие страны обгоняют Россию по числу экспериментов на МКС

По числу научных исследований на МКС Россия обгоняет Канаду, но отстает от США, Европы и Японии. Как заявил генеральный конструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев, по сравнению с партнерами по МКС российские космонавты мало уделяют времени образовательным проектам и популяризации космических исследований.

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