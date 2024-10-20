Новая многонациональная бригада НАТО встанет у границ России

Батальонно-тактическая группа Североатлантического альянса, базировавшаяся на полигоне Адажи в Латвии, в ближайшее время будет расформирована, а личный состав подразделения станет частью многонациональной бригады НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии