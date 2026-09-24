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Перекрытия, призы и запреты: полный гид по главному забегу России в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет самый масштабный спортивный праздник России — «Кросс нации». Участвовать могут как взрослые, так и дети.

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