Германии предсказали потерю полумиллиона рабочих мест

Наиболее ужасный год для европейского автопрома ушел в прошлое. В 2024 году немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW или Mercedes погрузились в глубокий кризис, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.
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