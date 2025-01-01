Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ПОДОНКИ............. .Украина продала з...
  • Гарий Щерба
    КАКИЕ ,,ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ,, ? , ТВАРИ РУСОФОБСКИЕ , вы сами  ПЕРЕШЛИ АБСОЛЮТНО ВСЕ , ВОЗМОЖНЫЕ  и  НЕВОЗМОЖНЫЕ , ЗОНЫ , ...Sky News: нестанд...
  • Гарий Щерба
    НАЦИСТСКАЯ ПАСКУДА  ко ВСЕМ ПОДМАЗЫВАЕТСА ...!!!Зеленский позвони...

Германии предсказали потерю полумиллиона рабочих мест

Германии предсказали потерю полумиллиона рабочих мест

Наиболее ужасный год для европейского автопрома ушел в прошлое. В 2024 году немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW или Mercedes погрузились в глубокий кризис, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх