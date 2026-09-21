Сервис «Моспитомец» с начала года помог почти двум тысячам животных обрести дом

С начала года благодаря сервису «Моспитомец» новый дом обрели 1963 животных из городских приютов, среди которых 1436 собак и 527 кошек.
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