Неожиданно: Ученые нашли виновника в прошлых вспышках чумы

Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, под руководством Дэвида Блэнда, обнаружили, что человеческие вши могут эффективно переносить бактерию Yersinia pestis, вызывающую чуму.
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