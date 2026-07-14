Стартап Reditus Space завершил сборку возвращаемого космического аппарата ENOS: первый полёт состоится уже в этом году

200-килограммовый аппарат сможет провести на орбите два месяца, вернуть до 60 кг полезной нагрузки и станет испытанием полностью многоразовой концепцииАмериканский стартап Reditus Space, разрабатывающий возвращаемые и многоразовые космические аппараты, завершил сборку своего первого аппарата ENOS.