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Царьград

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Профессор раскрыл, заменит ли ИИ человека на работе

Профессор раскрыл, заменит ли ИИ человека на работе

Искусственный интеллект поставлен сейчас на стражу человека во многих сферах жизни. Сможет ли он врать, любить, хвалить и превзойти человека в работе, рассуждает профессор МИФИ и МФТИ Владимир Решетов.

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