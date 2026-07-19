Тело набито тряпками: семья погибшего младенца требует 14,5 млн рублей за утрату

В Центральном районном суде Челябинска началось рассмотрение резонансного иска семьи Ершовых. Родители, сестра, бабушки и дедушка новорождённого мальчика, умершего в больнице в 2022 году, требуют компенсацию морального вреда в размере 14,5 миллиона рублей.