Титов высказался о желании россиян «сидеть целый день на завалинке»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов перечислил тормозящие развитие российского государства факторы. Он подчеркнул, что одна из проблем в том, что граждане России желают «сидеть целый день на завалинке, как на Востоке», однако жить хорошо, как на Западе.