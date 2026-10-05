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Татар-информ

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Последним сокращенным рабочим днем в 2026 году в России станет 3 ноября

Последним сокращенным рабочим днем в 2026 году в России станет 3 ноября

Последний сокращенный рабочий день в 2026 году пройдет 3 ноября. Рабочее время в этот день уменьшится на один час в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

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