Страна и люди
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Страна и люди

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Расчеты БПЛА взорвали склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты БПЛА взорвали склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты ударных БПЛА артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили два 120-мм миномета и склад с боеприпасами в Херсонской области.

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