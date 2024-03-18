НАТО строит в Румынии базу, которая станет самой большой в Европе

На военный комплекс вместимостью 10 тысяч солдат потратят 2,5 млрд. евро. Североатлантический военный альянс (НАТО) начал строительство в Румынии военной базы, которая станет крупнейшим местом размещения войск блока в Европе.
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