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Царьград

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НХЛ: Мэтью Дамба завершил карьеру после 748 матчей

НХЛ: Мэтью Дамба завершил карьеру после 748 матчей

Экс-защитник сборной Канады и "Миннесота Уайлд" Мэтью Дамба, завершивший карьеру, сыграл 748 матчей в НХЛ.

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