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Политический вестник

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Коридор для побега, защита и миллион долларов: Лётчикам ВСУ дали шанс на спасение

Коридор для побега, защита и миллион долларов: Лётчикам ВСУ дали шанс на спасение

Лётчикам ВСУ дали шанс на спасение в России. Нужно лишь перегнать натовский истребитель F-16. Потенциальным перебежчикам гарантируют коридор для побега, защиту и миллион долларов США.

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