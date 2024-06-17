Коридор для побега, защита и миллион долларов: Лётчикам ВСУ дали шанс на спасение

Лётчикам ВСУ дали шанс на спасение в России. Нужно лишь перегнать натовский истребитель F-16. Потенциальным перебежчикам гарантируют коридор для побега, защиту и миллион долларов США.
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