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Спрос на банковские карты с оведрафтом вырос, но не надолго — эксперт

Спрос на банковские карты с оведрафтом вырос, но не надолго — эксперт

Выдача банковских карт с овердрафтом выросла в июле на 26,3% — это признак переноса зарплатных проектов компаний из одних банков в другие, отметил генеральный директор компании «Скоринг бюро» Олег Лагуткин 28 августа, в комментарии РИА Новости.

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