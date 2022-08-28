Спрос на банковские карты с оведрафтом вырос, но не надолго — эксперт

Выдача банковских карт с овердрафтом выросла в июле на 26,3% — это признак переноса зарплатных проектов компаний из одних банков в другие, отметил генеральный директор компании «Скоринг бюро» Олег Лагуткин 28 августа, в комментарии РИА Новости.