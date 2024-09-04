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Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

Фото: Нина Бурмистрова/ТАСС Текст: Станислав Лещенко732 прочтения Сегодня Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи.

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Комментарии
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Лев Добрый
А наш ответ каков? Наверное Мария Захарова что-нибудь скажет!😜👈😱
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19 час.

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