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Крымская газета

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Как ИИ помогает в разработке онковакцины и когда ее начнут использовать в Крыму

Как ИИ помогает в разработке онковакцины и когда ее начнут использовать в Крыму

Российскую вакцину от онкологии могут начать применять этой осенью. Что известно о препарате уже сегодня? Лечение по «чертежу» Александр Гинцбург, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава России, рассказал, что онковакцина будет персонализированной, то есть её сделают для каждого пациента индивидуально, поэтому классических первой, второй и третьей фаз испытаний не планируется.

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