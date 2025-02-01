Как ИИ помогает в разработке онковакцины и когда ее начнут использовать в Крыму

Российскую вакцину от онкологии могут начать применять этой осенью. Что известно о препарате уже сегодня? Лечение по «чертежу» Александр Гинцбург, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава России, рассказал, что онковакцина будет персонализированной, то есть её сделают для каждого пациента индивидуально, поэтому классических первой, второй и третьей фаз испытаний не планируется.