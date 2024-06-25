В России зафиксирована первая смерть от ботулизма: главное за сутки

МОСКВА, 25 июня, ФедералПресс. В Костромской области от ботулизма умер мужчина, ЕС одобрил Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России, в Госдуме предложили новую программу участникам СВО, в Киеве раскрыли подробности плана «анти-Россия» – читайте в обзоре «ФедералПресс».