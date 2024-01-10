Алексей Андронов о письме Путину ветеранов СКА: «Пытаюсь представить письмо ветеранов «Даллас Кавбойс» Байдену или ветеранов «ПСЖ» Макрону»

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы.