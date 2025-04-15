Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков по просьбе главы администрации города Симферополь Михаила Афанасьева вручил нагрудный знак «Почетный гражданин города Симферополя» и удостоверен

По просьбе главы администрации города Симферополя Михаила Афанасьева исполнили добрую и почётную миссию, вручив заслуженную награду ветерану Великой Отечественной войны Кудусу Юнусову — нагрудный знак «Почётный гражданин города Симферополя» и удостоверение к нему глава администрации Белогорского … .
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