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Во Франции одобрили использование ИИ для безопасности на Олимпиаде

Во Франции одобрили использование ИИ для безопасности на Олимпиаде

Конституционный совет (КС) Франции одобрил принятый в апреле законопроект «Об Олимпийских играх», который подразумевает среди прочего использование искусственного интеллекта в системах видеонаблюдения для обеспечения безопасности на улицах Парижа.

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