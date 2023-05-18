Во Франции одобрили использование ИИ для безопасности на Олимпиаде

Конституционный совет (КС) Франции одобрил принятый в апреле законопроект «Об Олимпийских играх», который подразумевает среди прочего использование искусственного интеллекта в системах видеонаблюдения для обеспечения безопасности на улицах Парижа.
Конституционный совет (КС) Франции одобрил принятый в апреле законопроект «Об Олимпийских играх», который подразумевает среди прочего использование искусственного интеллекта в системах видеонаблюдения для обеспечения безопасности на улицах Парижа.
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