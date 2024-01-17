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Билан пожертвовал приюту для бездомных животных 3 млн рублей

Билан пожертвовал приюту для бездомных животных 3 млн рублей

Дима Билан посетил Донецк в рамках гуманитарной миссии, где он оказал поддержку местному приюту для бездомных животных.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
Коза е......вая!!! Лучше собакам дает, но не ребятам на фронт!!!
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19 час.
Владимир Барышев
А не хочет ли Билан, помогать людям, тем кто пострадал от нацистско-бандеровского режима и иностранных евро америкосских &quot;помощников&quot;, поставляющих  убойное оружие преступному режиму Зеленского?
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19 час.

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