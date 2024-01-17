Билан пожертвовал приюту для бездомных животных 3 млн рублей

Коза е......вая!!! Лучше собакам дает, но не ребятам на фронт!!!

Владимир Барышев

А не хочет ли Билан, помогать людям, тем кто пострадал от нацистско-бандеровского режима и иностранных евро америкосских "помощников", поставляющих убойное оружие преступному режиму Зеленского?