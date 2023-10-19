Новые общежития КФУ закончат строить в 2024 году

В Симферополе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершили монолитные работы в двух новых общежитиях на 250 и 450 мест для Крымского федерального университета имени В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии