«Эспаньол» предоставил комиссии доводы по ситуации с Левандовским. У «Барселоны» есть три дня на ответ

От «Барселоны» ждут аргументацию по приостановке дисквалификации Роберта Левандовского. Ранее Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке трехматчевой дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).
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