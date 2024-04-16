МЧС отправило группы контроля в паводкоопасные районы Иркутской области

В паводкоопасных районах Иркутской области уже работают группы контроля от МЧС. С 11 апреля группы находятся в Тайшетском, Чунском, Зиминском, Нижнеудинском районах, с 15 апреля – в Качугском и Жигаловском.
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