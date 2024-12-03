Путин поручил запустить с 2025 года программу «Земский тренер»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение запустить с 2025 года программу «Земский тренер». Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.
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