В Красноборске прокуратура помогла участнику СВО получить региональную выплату за ранение

Районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора в интересах участника специальной военной операцииСуд признал за ним право на получение единовременной денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей — в связи с полученным на СВО ранением.
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