В Смоленской области собака искусала случайного прохожего

Пострадавший житель смоленского райцентра подал в суд на владельца животного Домашняя собака набросилась на мужчину в Ярцеве Смоленской области, из-за чего потерпевший две недели провёл на амбулаторном лечении.
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