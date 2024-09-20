Съезд с ЗСД на КАД в сторону Шуваловского перекроют на пять дней Дорожные работы через неделю стартуют на 10 км кольцевой, а именно на транспортной развязке на пересечении ЗСД.
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Съезд с ЗСД на КАД в сторону Шуваловского перекроют на пять дней Дорожные работы через неделю стартуют на 10 км кольцевой, а именно на транспортной развязке на пересечении ЗСД.