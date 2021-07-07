В Великобритании определили три катастрофических риска для финансов страны

Великобритания столкнулась с тремя катастрофическими рисками для своих финансов, заявило местное Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) — государственный орган, отвечающий за независимый анализ этой сферы.
Великобритания столкнулась с тремя катастрофическими рисками для своих финансов, заявило местное Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) — государственный орган, отвечающий за независимый анализ этой сферы.
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