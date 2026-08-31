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Новости Брянска

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Авария на трассе Орел-Брянск-Смоленск, есть пострадавшие

Авария на трассе Орел-Брянск-Смоленск, есть пострадавшие

70-летний водитель LADA Vesta не уступил дорогу и врезался в Ford Mondeo на трассе Р-120, пострадали пять человек, все госпитализированы.

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