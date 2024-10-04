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Угледар

Угледар

Все мы знаем, что освобождён русский город Угледар в Волновахском районе Донецкой Народной Республики; зачистка шла с 1 октября.

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Комментарии
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Кошмар
Интересно, кто сейчас группировкой &quot;Восток&quot; командует, Генерал Кузьменко или генерал Санчик?
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4 час.
Кошмар
Ваших ВСУшников  до хрена погибло.А вот наших бойцов ВС РФ совсем мало. Мы же сейчас ваших укропов  дистанционно бьём. И ФАБами, и артиллерией, в том числе и реактивной... И до тебя доберёмся укротролль.
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3 час.
Юрий Золотарев
То же будет с Харьковом, Одессой, Киевом... &quot;Дайте только срок!&quot;.
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1 час.

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