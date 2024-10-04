Кошмар

Ваших ВСУшников до хрена погибло.А вот наших бойцов ВС РФ совсем мало. Мы же сейчас ваших укропов дистанционно бьём. И ФАБами, и артиллерией, в том числе и реактивной... И до тебя доберёмся укротролль.