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МОСИНФОРМ

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Собянин: Парк «Зарядье» стал символом современной Москвы

Собянин: Парк «Зарядье» стал символом современной Москвы

Девять лет назад в столице открылся парк «Зарядье», ставший символом современной Москвы. С первого дня он привлекает внимание горожан и туристов уникальной архитектурой, отмеченной престижными российскими и зарубежными премиями.

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