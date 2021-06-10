Политика Сегодня

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Рар: США хотят убедить Украину, что заботятся о ней больше, чем Европа

Рар: США хотят убедить Украину, что заботятся о ней больше, чем Европа

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Европа компенсирует Украине ее финансовые потери из-за «Северного потока – 2», являются грубой попыткой американцев заставить европейцев платить за реализацию собственных политических интересов.

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