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Суд в Москве оштрафовал Google на 5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 5 млн рублей

Global Look Press/Silas Stein/dpa Таганский суд Москвы назначил Google административный штраф в размере 5 миллионов рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили 31 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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