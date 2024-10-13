Кто возьмет под управление российскую промышленность

В сфере создания индустриального программного обеспечения усиливается конкурентная борьба между классическими разработчиками и крупными корпорациями реального сектора Доля проектов по автоматизации технологических процессов, реализованных с применением отечественных технологий, составляет около 2%читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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